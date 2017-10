Toyota Yaris 2008 à Djibouti

Je mets en vente une voiture quasiment neuve et provenant de Dubai, Marque Toyota, Modèle Yaris 2008 , Moteur en très bon état, Transmission Automatique, avec un Kilométrage de 55000 et sans oublier la Climatisation est bonne et des Vitres électriques.



Options :

- Lecteur audio sophistiqué (Tactile, DVD, Bluetooth, iPod…)

- Vitres électriques

- Verrouillage des portes à distance

- fauteuil confortable.

- camera de recul.



Le prix est à Débattre (avec un prix très abordable), veuillez me contacter au numéro ci- dessous:

