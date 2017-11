Toyota yaris 2007 à vendre prix négociable à Djibouti

Salam alaikoum je mets en vente une voiture Toyota yaris modèle 2007 prix à débattre en très bonne état général presque comme neuve importe de dubai. Elle est de couleur bleu turquoise son kilométrage est de 80 000 km. La voiture dispose de tous les papiers carte grise vignette 2017 plaque D69 assurance. La boîte de vitesse est automatique et elle carbure en essence injection très économique. De plus tous les contrôles techniques sont effectués la batterie de 60 A et le radiateur sont tous neuf, le filtre à l'hule et l'huile du moteur sont nouveau et le filtre air est nouveau aussi. La décoration interne de voiture est attirante aussi. C'est une très bonne ocassion venez nombreux

1 100 000 FDJ

77662225

Véhicules, Voitures

il y a 19 heures

Partager cette page whatsapp



email