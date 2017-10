Toyota Yaris 2006 à Djibouti

Cette Toyota Yaris avec options intégrées est à vendre au prix exceptionnel indiqué sur l'annonce pour cause de démarre. 4 pneus neuves récemment montés. Aucune défaillance au niveau du moteur ou de la carrosserie n'est à signaler. La climatisation et le système bluetooth audio/vidéo multimédia sont pleinement fonctionnels. En bonus : un lavage complet et un filtre essence gratuit. Alors allez vous continuer à résister ?

1 100 000 FDJ

77288235 / 77368926

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

