Toyota vitz en bon état à Djibouti

Bonjour

Je vends urgemment ma voiture toyota vitz achetée à djibouti et moins de 50000 km; jamais accidentée, elle est presque neuve et les suspensions avant sont augmentées et peut passer dans des endroits tout terrain.



Merci de saisir vite cette occasion.

