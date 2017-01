Toyota vitz 2000 à Djibouti

Je vends ma voiture toyota vitz acheté a djibouti et moins de 50000 km; jamais accidenté, elle est presque neuve et les suspensions avant sont augmentés et peut pâsser dans des endroits tout terrain.



Pas de travaux supplémentaires à prévoir.



Merci de me contacter

850 000 FDJ

77093192

Véhicules, Voitures

il y a 11 heures

Partager cette page whatsapp



email