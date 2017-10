TOYOTA PRADO GX à Djibouti

Je vends ma voiture TOYOTA LAND-CRUISER PRADO

-Modèle LJ120 GX

– Puissance 14 Chevaux.

-Chassie longue.

– Moteur très robuste

– Sa carrosserie et son intérieure est en parfaite etat

– Climatisé.

– Boite de vitesse manuelle.

– vitres automatiques et teintés.

– Entretien régulier tous les mois

-Batterie toute neuf

-Radiateur neuf.

-Pneus neuf

-Pare-choc chromé avant et arrière.

– 2 Feux de brouillard leude

-j’accorde 50% des frais des documents de mutation sont à ma charge.

Prix négociable.

2 000 000 FDJ

77807014 ou 77273753

Véhicules, Voitures

il y a 13 heures

