Toyota Mark II neuve et Non immatriculé à Djibouti

Salam



Je vends un Toyota grande mark II très luxe et spacieux, importé de dubai depuis peu et jamais roulé sur le territoire.

Idéale pour repeindre en Taxi ou utilisation personnelle.

Très bon état et très propre de l'intérieur et de l'extérieure comme neuve, moteur clean et très silencieux.



Prix à débattre raisonnablement

77172904

Véhicules, Voitures

1 mai, 2017

