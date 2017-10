Toyota LJ78 en vente à Djibouti

Bonjour,



Je met en vente une Toyota Land cruiser 2 (LJ 78) a un prix tres competitif.

Moteur refait a neuf plus radiateur neuf, la clim marche aussi, tres peu de travaux a prevoir.

Vehicule fiable et robuste, acheteur non serieux ou curieux merci de vs abstenir.

700 000 FDJ

77662277

