Toyota Land Cruiser Prado KZJ90 achat France 2014 à Djibouti

TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ90 VX (châssis court – finition VX)



Véhicule acheté en France pour Djibouti en avril 2014 à 154 000 kms, sortant d’entretien et courroie de distribution faite. Il affiche aujourd’hui 171 000 kms, soit 17 000 kms parcourus en 3 ans à Djibouti.



Avant départ de France : ajout d’un attelage (possibilité de remorquer un bateau), d’un préfiltre décanteur à gasoil sans cartouche et d’un bac de coffre. Factures à l’appui. Blaxonage intégral du bas de caisse sur un châssis sain.



A Djibouti : Changements des filtres et vidanges tous les 8 000 kms. Changement des pièces d’usure en temps et en heure. Factures à l’appui. Pas d’accident, pas de casse mécanique ni de tractage.





PRIX : 9 200 euros / 1 800 000 FDJ. Pas sérieux s’abstenir.

1 800 000 FDJ

