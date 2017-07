TOYOTA LAND-CRUISER PRADO 2010 à Djibouti

Options: caméra de recul, lecteur cd/dvd usb ‘’ tactile, avec réglages et sonorisation spécifique : amplificateur intégré haute fidélité avec paramètres audio et vidéo réglables, Bluetooth pour le tuner radio et kit pour mobile(appel, music, gps..), climatisée, bouteille extincteur premier secours ouverture des portes centralisé et parachoc ariere

5 pneus neufs avec junte chromé

Intérieur tres luxurieux et bien décore a Dubai avec housse en cuir .

modelé 2010

Boite manuelle,

Carburant: Gasoil

Couleur: Blanche

immaticule 341D68

93 000 KM

Très bon état et bien entretenu avec toutes les pièces disponible à Djibouti

Prix A débattre uniquement pour les offres sérieuse

4 500 000 FDJ

77859935/77229567

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

Partager cette page whatsapp



email