Toyota hilux surf à Djibouti

Je vends ma voiture toyota hilux surf. C est une voiture robuste, solide et c est bien pour le nomado. Boite de vitesse manuelle, disiel. Tres bon etat prix a debattre.

800 000 FDJ

77817529

Véhicules, Voitures

il y a 15 heures

