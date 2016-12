Toyota Corolla à Djibouti

Toyota Corolla, année 2009, avec 89000 kms, diesel, Boite Auto, 5 portes, peinture métallisée, clim, ABS, Airbags, Radio/CD, Direction assistée, rétro électriques voiture très belle et en très bon état. Bien entretenu. Aucun frais à prévoir. plus d'infos et photos sur demande.

500 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email