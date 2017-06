Toyota corolla 2016 à Djibouti

Significant Standard Features



1.8-liter four-cylinder engine

Six-speed manual transmission

Front-wheel drive

Body-color power side mirrors

60/40-split folding rear seat

CD stereo with iPod connectivity, MP3 jack and Bluetooth streaming audio

Required in every new car: front airbags, antilock brakes and an electronic stability system

400 counters

4 400 000 FDJ

77650054

Véhicules, Voitures

il y a 20 heures

