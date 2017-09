TOYOTA COROLLA 2008 à Djibouti

Je vends ma voiture de marque TOYOTA COROLLA année 2008 en parfait état.

- Carburant : Essence.

- Vitesse : automatique

- Lecteur CD écran, Bluetooth

- Climatisation en parfait état

- Portes et vitres électriques

- Camera arrière

- Pneus avant/arrière neufs avec gentes aluminium

- Rétroviseurs automatiques

- Airbag

Très propre de l'intérieur et l'extérieur.

Voiture en très bon état arrivée de DUBAI en Avril 2017 (5 mois)

Prix: 1 180 000 FDJ / PRIX A DÉBATTRE

