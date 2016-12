Toyota Coaster de 30 places à Djibouti

Spécifications :



Toyota Coaster, Diesel, 30 places, toit surélevé, Transmission manuelle 5 vitesses



Performance :

Moteur - 4,2 litres, 4164cc, 4 cylindre en - ligne, OHC.

Puissance - 135hp/4000 tr/min.

M/2000 de couple - 29,0 kg - tr/min.



Éléments extérieurs :

700R16 - 12PR.

Verre de pare-brise feuilleté.



Caractéristiques Intérieur & commodité:

Système audio - AM / FM radio avec lecteur de cassettes et de 4 haut-parleurs.

Climatisation.

Appareil de chauffage avant et arrière.

Direction assistée.

Auto Centre porte avec Buzzer.

capacité de 30 places.

Dispositifs de sécurité

Ceintures de sécurité avant.



Dimensions :

Longueur - 6990 mm

Largeur - 2035 mm

Hauteur - 2600 mm

Poids - 3405 kg

3 800 000 FDJ

77046659

Véhicules, Voitures

25 septembre, 2016

