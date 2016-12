Toyota Coaster Bus à Djibouti

Specifications:



Toyota Coaster, Diesel, 30 Seats, High Roof, 5-Speed Manual Transmission

Performance

Engine - 4.2 liter, 4164cc, 6 Cylinder in - line, OHC.

Power - 135hp/4000 rpm.

Torque - 29.0 kg - m/2000 rpm.



Exterior Features:



700R16 - 12PR.

Green tinted laminated windshield glass.



Interior & Convenience Features:



Audio system - AM/FM radio with cassette player and 4 speakers.

Air Conditioner.

Front and rear heater.

Power steering.

Auto Folding Centre Door with Buzzer.

30 seat capacity.

Safety Features

High mount stop lamp.

Front seat belts.



Dimensions:

Length - 6990 mm

Width - 2035 mm

Height - 2600 mm

Weight - 3405 kg

3 850 000 FDJ

77046659

Véhicules, Voitures

25 septembre, 2016

