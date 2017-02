Toyota Coaster 2011 à Djibouti

Catégorie : Bus

Energie : Diesel

Boite : Manuelle

Moteur Cylindrée: 4200CC

Kilométrage: 64584 km

Direction assistée, Radio AM / FM stéréo, Porte auto, Climatisation

Conduite: Volant à gauche

Prix: 3800000 fdj jusqu’au port et 4400000 avec taxe et frais de port

Année: 2011

Sièges: 29 places

3 800 000 FDJ

77803223

Véhicules, Voitures

il y a 15 heures

Partager cette page whatsapp



email