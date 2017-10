Toyata Yaris à Djibouti

Asalamou caleykoum

je me en vente ma voiture peu rouler à Djibouti avec toute option ( toute neuve de l’intérieur comme dans l’extérieur)

Marque: Toyota Yaris

Couleur: Bleu

Kilométrage : 21000 km

boite de vitesse: automatique

carburant: essence

portes: 4+1 en arrière .

Avec RAD, Assurance, Carte grise et vignette 2017

Je le vend parce que je voyage.

veuillez me contacter par mail ou par appel et le prix est à négocier.

2 500 000 FDJ

77776731

