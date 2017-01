Tourisme à Djibouti

"Partout dans le pays, les sites touristiques donnent un aperçu de la culture et de l'histoire dans ses multiples facettes pour le plus grand bonheur de visiteurs avides de découverte " dit-on.

C est dans ce contexte que nous vous annonçons que le campement RAS-BIR Hougeif fait part parmi les meilleurs touristiques que comporte la Republique de Djibouti. Avec ses plages luxes et flamboyantes composées des sables fines et bordées de la mer rouge , le campement RAS-BIR Hougeif reste un lieu de detente et de decontraction. Alors, n’hésitez plus, seul, en couple, entre amis ou en famille, venez découvrir les richesses naturelles et historiques d un joli site touristique Ras-Bir Hougeif.

D autant plus le Centre touristique RAS-BIR Hougeif vous propose un accueil et un hebergement de qualite, quant aux tarifs les prix sont bel et bien mentionnés sur les clichés ci dessous .

PS: la reservation se fait en avance, veuillez nous joindre sur les numéros

suivants

