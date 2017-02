TOSHIBA Satellite Pro r50 intel i5 à Djibouti

Je vend un Ordinateur portable Toshiba Satellite Pro modèle r50 noir.

L'ordinateur est quasiment neuf, on peut remarquer seulement quelque fines rayures sur la coque mais rien de grave.



Ce pc est polyvalent est sera parfait pour un travail d'entreprise, une utilisation quotidienne(films, musiques) et aussi pour un usage liée au gaming, il fera tourner la plupart des vos jeux même les plus récents.



Le Pc est fourni formater et possédant une version officielle de Windows 7 telle à la sortie d'usine.



Je cherche un vendeur sérieux.

Pour plus d'information contacter moi sur mon téléphone: 77069014. Si vous ne parvenez pas à me joindre réessayer plus tard dans la journée.



Voici les caractéristiques principales du Pc:

Processeur Intel Core i5-4210U (Dual-Core 1.7 GHz - Turbo 2.7 GHz - Cache 3 Mo)

8 Go de mémoire vive DDR3, pour une bonne vitesse d'exécution de vos applications

Ecran LED antireflet de 15.6" au format 16/9 (1366 x 768 pixels)

Sortie HDMI, pour le raccordement d'un téléviseur HD

Disque dur de 750 Go

Webcam 0.9 MegaPixels HD

Module TPM intégré

Détecteur de chute

Communication sans fil fiable et performante avec la technologie Wi-Fi AC et Bluetooth

2 ports USB 3.0, pour des vitesses de transfert à haut débit

60 000 FDJ

77069014

