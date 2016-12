titulaire de MBA ( Master business of Administration) à Djibouti

Bonjour/Bonsoir , je vous offre ma candidature pour un emploi dans le domaine privé, autonome ou semi-public pour des services basé plus particulièrement sur la Gestion d'entreprise, Marketing , la finance et le Commerciale .



Titulaire d'un MBA en management de développement commerciale niveau BAC+5.

abinis93@gmail.com



pour en savoir plus sur mon dossier et profil veuillez me contacter.

