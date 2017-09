thermomètre numérique LCD à Djibouti

Grand écran LCD, multi-fonctions.

Affichage de la température intérieure et extérieure, l'affichage de l'humidité intérieure et affichage de l'heure.

Mémoire de la valeur mesurée MAX & MIN.

12 heures / 24 heures affichage sélectionnable du système.

degré unité C & F sélectionnable.

Horloge, date et fonction du calendrier (mois et la date).

Fonction d'alarme quotidienne.

mise sur table ou mur suspendu.

Basse consommation énergétique.

Une grande stabilité et précision.

Dans son emballage ,flambant neuf .

