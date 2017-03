Terrain près Damerjog à Djibouti

Je mets en vente un terrain de 3.5 hectar situé à Antar , région très proche de Damerjog avec un puits et deux bassins, qu'on peut même en faire un autre puits et deux autres bassins. Une terre fertile. 40 000 000 pour la totalité et sa moitié pour une partie et le puits

