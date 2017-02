Terrain lotissement NASSIB à Djibouti

Je met mon terrain bien remblayé avec un Titre Foncier de la Direction des Domaines.

En effet, le terrain se situe au nouveau lotissement NASSIB a quelques pas de la ou notre Président avait posé une pierre.

La parcelle a une superficie de 120 m² et se trouve juste devant la plus grande axe de la route de cet endroit.

Je posséde le plan de la situation en outre et pourrais vous faire visiter le terrain si vous etes interessé de cet offre et que donnez un loyer mensuel vous rend la vie difficile.

SVP je tiens à vous signaler que cet offre est que pour les personnes serieuses et que la vente se fera devant un notaire en échange d'un payement en cash.

Laissez moi vos coordonnées complet en sachant que je vous rapelerais aussitot aprés réception de votre mail.

Cordialement, merci

1 500 000 FDJ

Immobilier, Terrain

25 octobre, 2016

