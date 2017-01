Terrain a vendre 35000² Balbala à Djibouti

Je met en vente mon terrain situe a balbala au pres de la nouvelle l'universite.



La parcelle a une superficie de 35000m² et se trouve juste devant la plus grande axe de la route de cet endroit.

Je posséde le plan de la situation en outre et je pourrais vous faire visiter le terrain si vous interesser .

SVP je tiens à vous signaler que cet offre est que pour les personnes serieuses et que la vente se fera devant un notaire en échange d'un payement en cash.



Laissez moi vos coordonnées complet en sachant que je vous rapelerais aussitot aprés réception de votre mail.

Cordialement, merci

7 000 000 FDJ

77666127

Immobilier, Terrain

il y a 4 heures

Partager cette page whatsapp



email