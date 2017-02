Terrain à Barwaqo 2 Phase I juste en face de la voie principale à Djibouti

Bonjour ,

Je vends un terrain d'une superficie de 160 mètres carrés situé sur la voie principale, derrière l'atelier des femmes de Balbala. Le terrain est situé sur la zone PA en face de la voie principale et dispose d'un titre foncier . Le terrain à été acquis par le Fonds de l habitât et dispose d'un titre foncier . Merci de me contacter uniquement pour email . Le prix demandé est de 5 millions non négociable . Merci

5 000 000 FDJ

Immobilier, Terrain

il y a 2 heures

