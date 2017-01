TERRACAN 2001 à Djibouti

je vends une voiture Hyundai Terracan JX250 modele 2001. couleur noir. Diesel. boite de vitesse Automatique... Korean.. jamais roulé a Djibouti.. climatisé.. 4×4.. avec une batterie neuve et pneus en parfait etat

Condition de la carrosserie et du moteur : Parfait a l’intérieur et a l’extérieur

voiture tres silensieuse

Kilométrage : 83300 Km

Vitres électriques, Verrouillage centralisé, rétroviseur électrique.



Pour plus d'infos veuillez contacter le numero suivant

1 790 000 FDJ

77668208

