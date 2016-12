Téléphone portable Samsung S6 eight à Djibouti

Je vends un téléphone Samsung S6 eight Or a un prix qui defie toute concurrence .

Et en Cadeau ces 5 Protège (coke ) et un back jack (une coke avec une batterie a l'arrière ).

Faite vous plaissir pour cette fin d'année . Et pour information je l'ai utilisé que 6 mois (Tres bonne etat)

70 000 FDJ

77212941

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 10 heures

