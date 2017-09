téléphone portable SAMSUNG Galaxy S7 -acheté aout 2017 à Djibouti

A vendre un SAMSUNG Galaxy S7 neuf, acheté il y a 03 semaines. Il ne me convient pas car n'a qu'un support carte SIM et un support SD Card.

Couleur gold platinum, avec tous ses accessoires + une screen protector glass (verre trempé) mais aussi une coque silicone de protection.

Bon prix acheté : 569 euros (121764 FDJ) sans accessoire, vendu (530 euros) soit 113400 FDJ avec coque et verre trempé. Disponible de suite.

Garantie jusqu'en août 2019.

Pour plus d'infos, ci-dessous extrait du site numérique :

https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-s7-p30227/test.html



Le Samsung Galaxy S7 est lancé au tarif indicatif de 699 €.

Il part sur la base d'une dalle Super Amoled de 5,1 pouces en définition WQHD (2560 x 1440 px) occasionnant une très confortable résolution de 576 ppp. Pendant longtemps, le SoC Snapdragon 820 a été pressenti pour équiper le GS7 mais, en Europe du moins, c'est une solution maison qu'a choisi Samsung, en l'occurrence un Exynos 8 Octa 8890. Il repose sur un quatuor de processeurs ARM Cortex-A53 à 1,6 GHz et un second groupe de 4 processeurs Exynos M1 cadencés à 2,3 GHz. À cela, ce SoC ajoute 4 Go de RAM et un iGPU Mali-T880 MP12 à 12 unités de traitement. La mémoire interne de 32 Go voit surtout le grand retour du port microSD.

Galaxy_S7_Face_Main.jpg

Samsung a fait le choix de passer de 16 à 12,2 Mpx pour son capteur principal et reste à 5 Mpx pour le module avant. La batterie voit sa capacité grimper à 3000 mAh, tandis que le GS7 est le premier terminal de la marque à sortir d'emblée sous Android 6.0 Marshmallow. La connectivité comprend Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC et la 4G LTE (cat 12/13 à 600/150 Mb/s). Une autre caractéristique fait sa réapparition : la résistance à l'eau et à la poussière (norme IP68).

113 400 FDJ

email