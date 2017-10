Technicien spécialisé & Administrateur en Système et Réseaux Informatique à Djibouti

Salam ,

je suis un jeune diplômer en Informatique Spécialisé dans le Système et Réseaux , je recherche un emploi dans une PME ou personne désirant un informaticien en tant que TS en SRI pour superviser , administrer , diagnostiquée , réparer les système d'information ou autre . je suis capable de :

- Réparer les PC ( Gestion d'un parc Informatique ) .

- Réinstaller et Administrer les systèmes ( Windows , Linux " Ubuntu , Centos , Debian etc ..)

- Création et Gestion des Controleur de domaine Active Directory , LDAP .

- Mise en place des serveur DHCP , DNS , FTP etc ... .

- Mise en place d'un serveur de Supervision ( Nagios , Centreon , Cacti ... )

- Création des serveur web ( windows "IIS, Apache2" ou linux )

- Consulting Networks Security

- Securisation systéme et Reseaux ( paramétrage des modem wifi ADSL pour qu'ils soit proche de ZERO vulnérabilité )

- CONFIGURATION DES ROUTEURS ET SWITCH CISCO.

- PROTOCOL DE ROUTAGE.

- CABLAGE RESEAUX ( Installation des Nouveau locaux informatique )

- Creation des Vlan pour sécurise les différent sous réseaux .

- Virtualisation (VMWARE ) & Cloud compiting .

- Nouvelle Technologie de l’information ( Conseil en équipements et matériel) .

- FORMATION EN INFORMATIQUE DE BASE & SÉCURITÉ ETHICAL HACKING .

- CREATION DE SITE WEB AVEC CMS ' a bas cout ' .

" Vous cherchez un Technicien Spécialise capable de répondre a vos problème Informatique Alors je suis la pour vous , en vous apportant la solution ! "

Pour d'ample specification rendez vous sur : techindjib.comeze.com

ou techindjib sur Google !

