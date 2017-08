Technicien informatique Ricoh ou canon à Djibouti

Bonjour a tous, je suis un technicien informatique et les imprimantes , photocopieur Ricoh ou canon .



n’hésitez pas a me contacte si vous avez un soucis avec certes machines ou bien si voulez Maintenance par mois ou immédiatement je suis a votre disposition.



par contres j'ai une expérience a ce domaine comme un technicien des photocopieur est des imprimante plus que 2 ans dans un entreprise prive



merci de me contacte sur ce numéro.

1 FDJ

Multimédia, Informatique

il y a 28 minutes

Partager cette page whatsapp



email