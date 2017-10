Technicien de maintenance ( Electrique, mécanique, chaud-froid etc..) à Djibouti

Diplômé de l'Université de Djibouti, je suis titulaire d'une Licence Appliquée Énergétiques et Energies Renouvelables (LAEER). Et j'ai également un Diplôme Universitaire Technologique (DUT) en Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII). j'ai fais Stage à l'Hotel Djibouti Palace Kimpsinki (DPK) et port Doraleh Terminal Container (DCT). j'ai une année d’expérience avec l'entreprise Maritime Transit Service. et j'ai des notions sur les réseaux, la télécommunication, la programmation, Electricité , l’électronique, la climatisation, la mécanique automobile, l'audio-visuelle, la logistique transport, les services administratifs et les outils informatiques ( Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Exchange mails). je me connais fortement avec la communication professionnelle, l'accueil et les classifications des registres.

