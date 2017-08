taxi a acheter à Djibouti

Salam je voudrai acheter un taxi en tres bon etats je suis plus que pret pour acheter serieusement dans le plus vite et bref delai inchallah.

Budget limite a 700.000

700 000 FDJ

77714325

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

