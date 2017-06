Tapis et rideau neufs à Djibouti

salamu caleykoum,

chers fréres et soeurs,je vend un tapis et un rideau neuf venu de dubai et jamais servi.

un grand tapis ,un grand rideau et dacasaad.je le vend en tout pour une somme de 50 000. possibilité de négocier.

seuls offre serieux peut m'écrire en mail.pas sérieux svp s 'abstenir.

pour les photos,je vous enverrais par mail.

merci beaucoup.

jazzak allah kheir

