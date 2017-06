tablette galaxy tab à Djibouti

Hello, je vends une tablette samsung galaxy A, avec un ecran de 9.7 et memoire interne de 16gb. en tres bon etat et utiliser que 6 mois max.

MERCI.

50 000 FDJ

77776714

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 3 heures

Partager cette page whatsapp



email