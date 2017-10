Système de vidéo surveillance - 4 caméras Intérieur/Extérieur - 960 Pixels, HDMI AHD DVR - 1.3 MP Haute Résolution - Avec Disque dur de 1000 Go - Système de Caméra de Surveillance QR Code - Caméra de Sécurité - Accès à distance via Smartphone/PC - Avec à Djibouti

Système de vidéo surveillance neuf et dans son carton d’origine- 4 caméras Intérieur/Extérieur - 960 Pixels - HDMI AHD DVR - 1.3 MP Haute Résolution - Avec Disque dur de 1000 Go - Système de Caméra de Surveillance QR Code - Caméra de Sécurité - Accès à distance via Smartphone/PC - Avec vision nocturne anti-infrarouge - Résiste aux intempéries

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

•Système de vidéo-surveillance avec 4 caméras Haute définition

•Résolution : 720 Pixels/960 Pixels/1080 pixels HD – Fournit une image de Haute résolution

•Accès à distance facile et rapide via Smartphone, tablette, PC de toutes vos caméras grâce à son application gratuite qui supporte la fonction P2P Cloud.

•Surveillance Jour/Nuit avec son basculement automatique anti-infrarouge

•1080P HD pour les Caméras IP: Image nette et de haute résolution

•Le camera support le vison nocturne jusqu’à 30m

•Détection de mouvements et alerte par mail

•Les 4 caméras résistent aux intempéries

•Gestion des caméras via une console de centralisation CMS

•Une solution de sécurité garantie et fiable pour votre maison et votre entreprise!





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES

• Longueur de câble: 20m

• Nombre de caméras: 4 pièces

• Résolution DVR AHD: 4CH AHD 1080N

• Alimentation électrique: Norme union européenne

• AHD DVR NVR HVR 5 en 1 seul: Support Analogique, AHD, TVI, CVI, Caméra IP

• Accès à distance de vos vidéos: CMS, Android, iPhone, iPad, Internet Explorer etc.

• Caractéristiques DVR: sortie HDMI 1080P / USB 3G et WIFI / P2P iCloud / ONVIF

• Résolution de la caméra: 1.3MP, 960P, 2500TVL, vision nocturne, étanche, IR-CUT

• Vidéo: entrée 4CH , Sortie : 1CH VGA, 1CH HDMI

• Audio: entrée audio : 4CH, sortie audio : 1CH (RCA)

• Support de langue AHD DVR: multi-langue (Français, Anglais, Arabe, Russe, finnois, français, allemand,italien, japonais,turc..etc.)



CONTENU DU CARTON

•1 X 4 DVR AHD (appareil centrale)

•4 X Caméras Haute Définition

•1 x Disque dur de 1000 Go

•1 x Moniteur TV HD de 7 pouces

•4 X 20m Câbles de vidéo

•1 X Souris

•1 X Télécommande

•1 X Source de Courant 12V 2A

•1 x Source de courant 12V 3A

•1 x câble répartiteur d'alimentation

•1 x CD ( Logiciel de CMS)

•1 x Manuel



Réduction de 31% sur le prix initial de 175 000 DJF. Nous offrons donc gratuitement :

•Un disque dure de 1000 GO d’une valeur de 15 000 DJF

•Un moniteur TV de 7 pouces d’une valeur 20 000 DJF

•Les frais d'installation d’une valeur de 20 000 DJF



GARANTIE : 1 an

•Prix : 1 20000 DJF ferme et non négociable par respect pour le travail de nos collègues

•Paiement après installation

•Remise d’une facture client

Société enregistré au registre de commerce de Djibouti. Nous sommes ouverts aux ventes en gros.

120 000 FDJ

77813318

Multimédia, Informatique

il y a 4 heures

