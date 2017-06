Suzuki vitara à Djibouti

A vendre Suzuki Vitara essence

85000 kms compteur

CT OK mai 2018

vidange boites OK (décembre 2016). Nettoyages et graissages réguliers.

La vidange moteur (+filtres) sera effectuée lors de la vente.

Révisée. Plaquettes AV 4000 KMS. Batterie 1,5 an.

Voiture de ville depuis deux ans. Disponible mi juillet.

Prix ferme

300 000 FDJ

77223602

il y a 4 heures

