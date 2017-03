Suzuki sx 4 à Djibouti

je vends une jolie voiture propre et avec clim de marque suzuki model sx4.

le kilometrage de cette voiture est aux alentour de 39000.

pour plus de precision vous pouvez me contacter au numéro suivant (non serieux s'abstenir)

2 000 000 FDJ

77603563

Véhicules, Voitures

il y a 4 heures

