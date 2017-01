Suzuki Baleno à Djibouti

excellent état, le meilleur pour taxi ou pour un usage personnel, 4 nouveaux pneus avec de nouveaux pneu de secours, ac compresseur nouvelles de la Belgique, bien entretenu.

excellent condition, best for taxi or for personal use, 4 new tire with new spare tire, AC compressor new from Belgium, well maintained.

77715550

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

Partager cette page whatsapp



email