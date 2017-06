suv- dodge journey à Djibouti

je mets en vente un SUV confortable et très spacieux.

Marque : Dodge (Américaine)

Modèle : Journey

Moteur : 2.4L essence

Transmission : Automatique

Année de fabrication :2010 (Mise en circulation à Djibouti : 2015)

KM: 55 547

Portes : 5

Autres spécifications :

Coffre très spéciaux

2 coffres au-dessous des sièges passagers pouvant accueillir des boissons rafraîchissant pour des sorties

1 mini coffre réfrigéré en face du siège passager pour stocker des boissons fraîches pour des sorties

Offre gratuitement :

Un évaporateur de rechange neuve pour le climatiseur

4 Filtres a huiles de réserve

J’offre aussi le circuit d’approvisionnement en pièces détachés moins cher (Canada ou Dubaï)



Le prix est négociable : 2 200 000 FDJ



Disponible le matin et après midi seulement à cause du mois béni du ramadan.

2 200 000 FDJ

77741364

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email