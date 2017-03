SUV CAR FOR SALE à Djibouti

Mitsubishi ASX, Year 2010, 133,000 KMS, gasoline.

Excellent condition inside and outside, full extras: air conditioner, rear camera, GPS navigation system, AM Fm radio, CD player, bluetooth.

77323892

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

