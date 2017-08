Stylos Burner à Djibouti

Salam,



je vends des stylos boukhour portable sous à 2500 fdj qui peuvent etre porté au lieu voulu et à la place voulu comme par exemple:

Dans vos voiture,dans les bus,dans le lieu du travaille,dans les migilis,boutique,Magazin,cabine afin d'attirer les clients avec un bon orat et d'éliminer toute sorte d'orats désagréable.

Merci de me contacter par mail car le stock est limité.

2 500 FDJ

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 12 heures

Partager cette page whatsapp



email