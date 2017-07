Stagiaire à Djibouti

Je suis un élève de l université de Djibouti de filière STID (Statistiques et Traitement Informatique des Données),je voulais profiter mes vacances de 3 mois pour faire de stage dans n importe quel endroit pour augmenter mes expériences professionnelle. j ai aussi maîtriser quelque logiciel du travail tel que (Excel, Cspro, R, C++,...)..



Je vous informe aussi que ça ne fait absolument rien si j travail gratuitement car, ce qui compte pour moi c est l expérience du travail.



Merci votre compréhension.

