SSangyong Rexton à Djibouti

Salam aleikoun je mets en vente une Voiture Ssangyong Rexton moteur Mercedes, 4×4, Carburant: dieselou Gasoil. boite de transmission automatique130 000Km avec rad, vignette 2017 et plaque d immatriculation. De couleur Bleu avec à un prix adorable. Moteur et climatisation en parfait état.Pour plus d'information veuillez me contacter sur les numéros suivants. Merci

VEHICULE Ssangyong Rexton

4WD / 130000 km

Transmission Automatique/Vitre et Porte Centralisés

Toits ouvrable

Moteur et climatisation en parfait état

Radio + CD

183 D 61

1 600 000 FDJ

77813979

Véhicules, Voitures

8 mai, 2017

email