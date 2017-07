SSangyong Rexton à Djibouti

Ssangyong Rexton

Toutes options:

Options :radar de détection d’obstacles pour l’aide au parking avant et arrière, caméra de recul, rétroviseur intelligent et antireflet, lecteur cd/dvd usb 7 ‘’ tactile, avec réglages et sonorisation spécifique : amplificateur intégré haute fidélité avec paramètres audio et vidéo réglables, Bluetooth pour le tuner radio et kit pour mobil(appel, music, gps..), climatisée, kit de sécurité et premier secours,

Feu anti-brouillard.

Peinture noir antirouille en bas.

Intérieur clair beige avec housse en cuir beige.

modelé 2006 Européenne

Boite automatique,

Carburant: Gasoil

Couleur: Bleu Foncé

120 000 KM

Très bon état et bien entretenu avec toutes les pièces disponible à Djibouti

avec une assurance offert et Vignette 2017

Prix A débattre uniquement pour les offres sérieuse

77813979

Véhicules, Voitures

4 avril, 2017

