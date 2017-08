Split et bonbones à Djibouti

Salam aleykoum tout le monde, A qui la chance: je mets en vente une split 1.5 chevaux toute neuve (trois mois d'utilisation periode d été) a un prix competitif 60 000fdj + des bonbonnes pour 16 000 et 5 000 fdj dependemment. Je crois que c est mieux d appeler pour prendre rendez vous et faire un bon marche. Appeler ou textez moi sur mon numero. Je vous remercie d avance. Salam

