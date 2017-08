Split 1.5CV SAMSUNG + 1 split occasion Westpoint à Djibouti

A vendre un split samsung de 1,5 cv utilise au moins 1 an (acheter chez wassel) et en tres bon etat de marcher au prix de 55000 Fdj libre fin Aout . (démontage inclus )



A vendre également un Split 1,5 Cv occasion utilisé au moins 3 ans au prix de 20000 fr libre de suite (demontage inclus ).



La maison est a hodan.



Merci de me contacter sur le numero suivant ou par email.

