Soutien scolaire à domicile à Djibouti

Je suis un jeune titulaire d'un licence en mathématiques informatiques en spécialité fondamental et ayant des expériences dans le domaine de l'enseignement des cours de soutiens à domicile de 6 années, de ce fait je me permet d'enseigner à vos enfants de l'ecole primaire jusqu'au collège tout les matières ainsi qu'aux élèves du lycée on se limitant qu'au mathématique.

Partager cette page whatsapp



email