Société spécialisée recrute Assistant(e) de Direction à Djibouti

Société spécialisée dans la conception et l’impression de support publicitaire Recherche - Un(e) Assistant(e) de Direction



De formation minimum BAC+2 idéalement complétée par une expérience significative réussie dans la fonction d'Assistant(e) de Direction.



Vous serez chargé des missions suivantes:



- Assister le Directeur dans ses fonctions

- Rédaction de courrier

- Établir les devis et facturations

- Assurer le suivi des réclamations clients

- Assurer le suivi des recouvrements

- Établir des feuilles de calculs Excel



Curieux et doté de compétences à l'écrit et dans le secrétariat. Vous avez le goût du challenge, le sens du résultat et de réelles capacités d'écoute au service de nos clients. Vous savez vous organiser de manière autonome.

La maîtrise de l'anglais et du français est indispensable.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son CV et lettre de motivation (sous forme Word ou PDF) à l'email suivant djibrecretement@gmail.com

Date limite des candidatures est le 10/02/2017. Après cette date, toute candidature ne pourra pas être acceptée.

