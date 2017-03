Smartphone Xperia Z3 Compact + samsung galaxy S3 à Djibouti

Bonjour, je mets en vente deux téléphones. Possible de les vendre séparément.

Xperia Z3 compact qui m'a servi 8 mois + samsung galaxy S3 servi 6 mois seulement. leurs écrans sont à remplacer.le reste ( l'intérieur) est comme neuf.

Si vous êtes un réparateur? vous avez la garantie d'avoir toutes les pièces en très bon état.Ou alors vous voulez remplacer votre ancien téléphone? Saisissez l'occasion !!

Je veux changer et prendre un nouveau smartphone, alors n'hésitez pas à faire une proposition ou à demander leurs prix et les autres photos car impossible à charger tout sur le site.

Merci

